استشهاد شاب متأثرا بإصابته في مخيم الجلزون برام الله

فلسطين اليوم

استشهد، مساء اليوم الاثنين، الشاب الفلسطيني مالك علي الحطاب من مخيم الجلزون شمال رام الله، متأثرًا بإصابته برصاص قوات الاحتلال.

وبحسب مصادر محلية، فإن الشهيد الحطاب (19 عاما) أصيب الليلة الماضية برصاص قوات الاحتلال خلال اقتحامها مخيم الجلزون، وجرى نقله إلى المستشفى، ليُعلَن استشهاده اليوم.

والليلة الماضية، دهمت قوات الاحتلال مخيم الجلزون بعدة آليات عسكرية، اندلعت على إثرها مواجهات في عدة حارات داخل المخيم، أطلق خلالها جنود الاحتلال الرصاص الحي والمعدني المغلف بالمطاط.