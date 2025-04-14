استشهاد ممرضة بعد توقف قلبها خوفًا على حاجز "إسرائيلي" بالخليل

فلسطين اليوم

الخليل – استشهدت، اليوم الإثنين، الممرضة منار فرح عيسى امطير (28 عامًا)، متأثرة بتوقف مفاجئ في عضلة القلب، بعد أيام من تعرضها لحالة هلع شديدة إثر اصطدام مركبتها بحاجز عسكري إسرائيلي قرب مدينة حلحول شمال الخليل.

وأفاد رئيس قسم الطوارئ في مستشفى الميزان بمدينة الخليل، بأن الممرضة امطير نُقلت إلى المستشفى قبل أيام في حالة حرجة، بعد أن فقدت السيطرة على مركبتها واصطدمت بالمكعبات الإسمنتية التي تحيط بالحاجز، مشيرًا إلى أنها تعرضت لنوبة قلبية حادة نتيجة الخوف الشديد، قبل أن يُعلن عن استشهادها اليوم.

ووفقًا لمصادر محلية، فإن امطير كانت تقود مركبتها باتجاه حاجز حلحول، عندما وقع الحادث بشكل غير متعمد، ما تسبب في حالة من الذعر الشديد لديها، وسط حالة من التوتر الدائم التي تفرضها الحواجز العسكرية على الطرقات في الضفة الغربية.

وتشهد حواجز الاحتلال المنتشرة في مختلف مناطق الضفة الغربية، حوادث متكررة أسفرت عن استشهاد عدد من الفلسطينيين، حيث تتذرع قوات الاحتلال بمحاولات دهس، بينما تؤكد روايات شهود عيان أن العديد من تلك الحوادث كانت عبارة عن اصطدامات عرضية، يقابلها الجنود بإطلاق نار مباشر أو إجراءات ميدانية تنتهي بفقدان الحياة.