استشهاد جندي لبناني وإصابة 3 بانفجار جسم مشبوه جنوب لبنان

فلسطين اليوم

استشهد مساء اليوم الاثنين، جندي لبناني وأصيب 3 آخرين في انفجار جسم مشبوه جنوب لبنان.

وأعلن الجيش اللبناني في بيان له استشهاد أحد جنوده وإصابة 3 آخرين بانفجار جسم مشبوه في وادي العزية جنوبي البلاد.

ويواصل جيش الاحتلال خرق اتفاق وقف إطلاق النار في لبنان الذي دخل حيز التنفيذ في 27 تشرين ثاني/ نوفمبر 2024.

و أعرب الرئيس اللبناني جوزيف عون عن ألمه لاستشهاد عسكري وإصابة ثلاثة بجروح خلال تفكيك مواد منفجرة في وادي العزبة في الجنوب، قائلا: «مرة جديدة يدفع الجيش من دماء أبنائه ثمن بسط سلطة الدولة على الجنوب وتحقيق الاستقرار فيه من خلال تنفيذ القرار 1701».

وفي وقت سابق، أعلن الجيش اللبناني أن وحدة من قواته عملت على إزالة سواتر ترابية مستحدثة كان الاحتلال الإسرائيلي قد أقامها في بلدة العديسة.