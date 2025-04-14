ضابط "إسرائيلي": رسائل جنود الاحتياط تؤكد انعدام الثقة بحرب غزة

فلسطين اليوم

أكد رئيس شعبة العمليات السابق بجيش الاحتلال يسرائيل زيف، اليوم الإثنين 14-4-2025، أن رسائل جنود الاحتياط تؤكد انعدام الثقة بالحرب على غزة.

وقال الضابط "زيف" في تصريحات له: "قوات الاحتياط لا ينخدعون بشعارات جوفاء مثل النصر الكامل". على حد قوله.

وأضاف: "قوات الاحتياط لا يصدقون التصريحات بشأن إعادة الأسرى، مبيناً أن الحرب تهدف إلى احتلال غزة للحفاظ على الائتلاف الحاكم". على حد قوله.

وكشفت وسائل إعلام عبرية، اليوم الإثنين 14-4-2025، تفاصيل توقيع 1525 جندي "إسرائيلي" على عريضة لوقف الحرب على غزة.

وقالت صحيفة معاريف العبرية: خلال ساعات معدودة تم جمع توقيعات من 1525 من الجنود الاحتياط في سلاح المدرعات للمطالبة بوقف الحرب وإعادة الأسرى". بحسب قولها.

وأضافت معاريف: "على رأسهم رئيس الحكومة الأسبق إيهود براك، الآلاف من جنود سلاح المدرعات يضاعفون الضغط على الحكومة ويعلنون دعمهم لرسالة الطيارين المطالبة بعودة المحتجزين وإنهاء حرب غزة". على حد قولها.

كما وقع حوالي 450 ضابط احتياط في البحرية الإسرائيلية، اليوم الإثنين 14-4-2025، على عريضة تدعو لإنهاء الحرب في غزة.

ويتواصل العدوان الإسرائيلي العنيف على قطاع غزة اليوم الاثنين 14 أبريل 2025، بقصف متجدد لمناطق متفرقة، وسط عمليات لنسف المباني السكنية في رفح جنوب القطاع، وأوامر إخلاء جديدة في خانيونس.