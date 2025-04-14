مع مواصلة العدوان.. الاحتلال يعزز تواجد آلياته في طولكرم

فلسطين اليوم

عززت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الاثنين، من تواجد آلياتها العسكرية في مختلف شوارع مدينة طولكرم ومفترقاتها، ونفّذت سلسلة من المداهمات والاقتحامات، وسط حالة من التضييق على حركة المواطنين.

وقال شهود عيان: "جنود الاحتلال داهموا مبنى "فواز مول" الواقع في محيط دوار السلام جنوب شرق المدينة، واحتجزوا الزبائن والموظفين داخله، وأخضعوهم للاستجواب، في حين نصبوا حاجزا عسكريا في المنطقة ذاتها، وأوقفوا عددا من الشبان وفتشوهم ودققوا في هوياتهم وهواتفهم النقالة مع إعاقة حركة تنقل المركبات، دون أن يبلغ عن اعتقالات".

كما شهد وسط المدينة حركة نشطة لآليات الاحتلال، تحديدا في سوق الذهب، وميدان جمال عبد الناصر، ودوار الشهيد ثابت ثابت، حيث تمركزت أربعة جيبات عسكرية في الشارع المؤدي إلى مستشفى الشهيد ثابت ثابت الحكومي، ومنعت المركبات من المرور.

وذكرت المصادر، بأن جنود الاحتلال داهموا مقهى في الشارع المذكور واستجوبوا كل من يوجد داخله، في الوقت الذي أطلقوا القنابل الصوتية تجاه المواطنين لترويعهم.

وفي مخيم طولكرم، انتشر جنود الاحتلال بشكل مكثف في حارة المطار، حيث داهموا المنازل وفتشوها وعبثوا بمحتوياتها، وأجبروا كل من تبقى من العائلات على إخلاء بيوتهم تحت التهديد.

كما أجبر الاحتلال سكان منطقة جبل الصالحين في مخيم نور شمس على مغادرة منازلهم بشكل فوري، دون السماح لهم بأخذ مقتنياتهم الشخصية، وسط مداهمات واسعة طالت عددا كبيرا من المنازل في المنطقة.

جدير ذكره أنه تأتي هذه الاقتحامات في ظل تصاعد مستمر لانتهاكات الاحتلال في مدينة طولكرم ومخيميها وضواحيها، وفي ظل عدوان متواصل لليوم الـ78 على التوالي، حيث المداهمات اليومية على مدار الساعة، وما يصاحبها من اعتقالات وتهجير قسري للمواطنين.