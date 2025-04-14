حماس: اقتحام المستوطنين "الأقصى" انتهاك لحرمته ومحاولة لتهويده

فلسطين اليوم

أكدت حركة المقاومة الإسلامية حماس، اليوم الإثنين 14-4-2025، اقتحام قطعان المستوطنين المسجد الأقصى المبارك انتهاك متجدد لحرمته ومحاولة لتهويده.

وقالت الحركة في بيان لها: "اقتحام قطعان المستوطنين صباح اليوم باحات المسجد الأقصى المبارك، تحت حماية قوات الاحتلال، وأداؤهم طقوساً تلمودية، انتهاك متجدد لحرمة المسجد، واستمرار لمحاولات حكومة الاحتلال الإرهابية تهويد المسجد الأقصى والقدس".

ودعت حماس شعبنا الفلسطيني، وخصوصًا في القدس والداخل المحتل والضفة المحتلة، إلى تكثيف الرباط في المسجد الأقصى، والتصدي لمحاولات المستوطنين فرض واقع التهويد عليه، وتصعيد عمليات الاشتباك مع جيش الاحتلال ومستوطنيه الإرهابيين.

وطالبت الدول العربية والإسلامية، حكوماتٍ وشعوبًا ومؤسساتٍ، وفي مقدمتها الجامعة العربية ومنظمة التعاون الإسلامي، بالتحرك العاجل لوقف انتهاكات وجرائم الاحتلال بحق شعبنا الفلسطيني، والتدخل لحماية المسجد الأقصى من المخاطر الكبرى التي تحيط به.