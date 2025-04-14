وزير إسرائيلي يدعو لتصعيد الحرب على غزة

فلسطين اليوم

دعا ما يعرف بـ"وزير النقب والجليل الإسرائيلي"، يتسحاك فاسرلاوف (من حزب عوتسما يهوديت)، اليوم الإثنين 14-4-2025، إلى تصعيد الحرب على قطاع غزة.

وقال الوزير فاسرلاوف: "عدنا إلى الحكومة بسبب استئناف الحرب، والحرب تتصاعد أكثر فأكثر. نحن نتابع مراحلها في الكابينيت، ونعتقد أن هذا هو القرار الصحيح". بحسب قوله.

وأضاف الوزير المتطرف: "نحن نؤمن بضرورة تكثيف الهجمات وتشديد الخناق على "حماس"، لأننا نلاحظ أنهم بدأوا يظهرون علامات التراجع". على حد وصفه.

وتابع: "علينا زيادة وتيرة الهجمات، لأن هذا ما يدفع حماس إلى التراجع، سواء في المفاوضات أو على الأرض. وهذا هو ما نريد الوصول إليه في النهاية". بحسب قوله.

ويتواصل العدوان الإسرائيلي العنيف على قطاع غزة اليوم الاثنين 14 أبريل 2025، بقصف متجدد لمناطق متفرقة، وسط عمليات لنسف المباني السكنية في رفح جنوب القطاع، وأوامر إخلاء جديدة في خانيونس.

في وقت تتواصل فيه المجازر الإسرائيلية في قطاع غزة، أصدر جيش الاحتلال الإسرائيلي إنذاراً بإخلاء مناطق خانيونس وأحياء قيزان النجار، قيزان أبو رشوان، السلام، المنارة، القرين، معن، البطن السمين، جورت اللوت، الفخاري وأحياء بني سهيلا الجنوبية.

وطلب جيش الاحتلال من الأهالي المغادرة إلى مراكز الإيواء المعروفة في المواصي. كما يتواصل القصف الإسرائيلي العنيف على مناطق عدة غداة استهداف المستشفى المعمداني في مدينة غزة وإخراجه عن الخدمة.

على صعيد جهود التوصل إلى اتفاق، عقد وفد من حركة "حماس" برئاسة خليل الحية، مباحثات في القاهرة مع مسؤولين بجهاز المخابرات المصرية، ضمن جهود التوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار في غزة. وتركزت المباحثات، التي تندرج ضمن المقترح المصري الجديد المدعوم من قطر والولايات المتحدة، على ترتيبات ما بعد الحرب، بما في ذلك إدارة القطاع مدنياً. وجرى التباحث حول أسماء مرشحة غير محسوبة على "حماس" لتولي هذه المهمة، بهدف ضمان قبول إقليمي ودولي، وسط استبعاد أسماء أثارت تحفظات من أطراف فلسطينية وإقليمية خشية تعقيد المرحلة الانتقالية.