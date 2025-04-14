الاحتلال يعترف بإصابة 4 من جنوده بكمين مُحكم بالشجاعية

فلسطين اليوم

اعترفت وسائل إعلام عبرية، اليوم الأحد 14-4-2025، بإصابة 4 من جنود جيش الاحتلال بعد وقوعهم بكمين محكم في حي الشجاعية شرق مدينة غزة.

وبدوره، قال موقع عبري لايف العبري نقلا عن صفحات للمستوطنين: "قوة من الجيش دخلت لأحد المنازل في حي الشجاعية وتم محاصرتها ووقعت في كمين وتم اجلاء 4 جنود الان عبر مروحيات وحدة الإنقاذ ٦٦٩".

وقال موقع حدشوت للو تسنزورا: "حدث أمني – مروحية عسكرية قامت بإخلاء جنديين أُصيبا بنيران مسلحين في حي الشجاعية شرقي غزة". على حد قولها.

ومن ناحيتها، قالت كتائب القسام: في تمام الساعة 3:00 مساء اشتبكوا مجاهدينا مع جيش الاحتلال في شرق الشجاعية وأوقعوهم بين قتيل وجريح".

وفي وقت سابق، قالت مصادر عبرية: "حدث أمني صعب في قطاع غزة". بحسب وصفها.