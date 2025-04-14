دعوات لإعادة فتح المشفى المعمداني بمدينة غزة

فلسطين اليوم

صدرت العديد من الدعوات، اليوم الإثنين 14-4-2025، للمطالبة بضرورة إعادة فتح المستشفى المعمداني بمدينة غزة.

وقال القائمون على هذه الدعوات: "بعد إغلاق المشفى المعمداني في شرق مدينة غزة، يُحرم عشرات الآلاف من السكان من أبسط حقوقهم في العلاج والرعاية الصحية، في منطقة باتت خالية تمامًا من أي خدمات طبية فاعلة".

وأضاف: "هذا القرار يأتي بعد تعرض المشفى للقصف، رغم أنه كان منارة أمل للمرضى والمصابين. واليوم، يعيش أهل شرق غزة كارثة إنسانية صامتة، وسط غياب البدائل وصعوبة التنقل في ظل الأوضاع الأمنية الكارثية".

وطالب القائمون الجهات المسؤولة والهيئات الدولية بـإعادة النظر في قرار الإغلاق، وفتح المشفى بشكل عاجل أمام الحالات الحرجة والطارئة.

كما طالبوا بتوفير الحماية اللازمة للمرافق الطبية ورفع الحصار عن المرضى.