فلسطين اليوم

كشفت وسائل إعلام عبرية، اليوم الإثنين 14-4-2025، تفاصيل توقيع 1525 جندي "إسرائيلي" على عريضة لوقف الحرب على غزة.

وقالت صحيفة معاريف العبرية: خلال ساعات معدودة تم جمع توقيعات من 1525 من الجنود الاحتياط في سلاح المدرعات للمطالبة بوقف الحرب وإعادة الأسرى". بحسب قولها.

وأضافت معاريف: "على رأسهم رئيس الحكومة الأسبق إيهود براك، الآلاف من جنود سلاح المدرعات يضاعفون الضغط على الحكومة ويعلنون دعمهم لرسالة الطيارين المطالبة بعودة المحتجزين وإنهاء حرب غزة". على حد قولها.

كما وقع حوالي 450 ضابط احتياط في البحرية الإسرائيلية، اليوم الإثنين 14-4-2025، على عريضة تدعو لإنهاء الحرب في غزة.

وقالت إذاعة الجيش الإسرائيلي: 450 ضابط احتياط حالي وسابق في البحرية الإسرائيلية وقعوا على عريضة تدعو إلى إنهاء الحرب وإعادة المحتجزين الإسرائيليين". وفق قولها.

وكشف تقرير إسرائيلي حديث أن جيش الاحتلال يواجه أكبر أزمة رفض منذ عقود، إذ إن أكثر من 100 ألف إسرائيلي توقفوا عن أداء الخدمة الاحتياطية، ويرفض بعضهم الانضمام للحرب على قطاع غزة بدوافع “أخلاقية”.

وذكرت مجلة 972 الإسرائيلية أن الأرقام المتداولة حول عدد جنود الاحتياط الذين يبدون استعدادهم للخدمة العسكرية غير دقيقة، مشيرة إلى أن النسبة الحقيقية هي أقرب إلى 60%، بينما تتحدث تقارير أخرى عن نسبة تحوم حول 50% فقط.