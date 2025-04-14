إصابة شاب بالرصاص الاحتلال جنوب بيت لحم

فلسطين اليوم

أُصيب شاب بالرصاص الحي، اليوم الاثنين 14-4-2025، خلال اقتحام قوات الاحتلال بلدة الخضر جنوب بيت لحم بالضفة المحتلة.

وقالت مصادر محلية: "إن قوة من جيش الاحتلال اقتحمت بلدة الخضر وتمركزت في منطقة "أم ركبة"، وأطلقت الرصاص الحي على المواطنين خلال شق طريق استعماري، ما أدى إلى إصابة شاب (18 عامًا) بعيار ناري في الصدر".

وأوضحت المصادر ذاتها، أنه تم نقل المصاب إلى مستشفى بيت جالا الحكومي لتلقي العلاج.