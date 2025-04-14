اجتماع السيسي بأمير قطر يناقش جهود وقف إطلاق النار بغزة

فلسطين اليوم

أكدت الرئاسة المصرية، اليوم الإثنين 14-4-2025، على أن اجتماع الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي بملك قطر تميم بن حمد آل ثاني ناقش جهود التوصل لوقف إطلاق النار بغزة.

وقالت الرئاسة المصرية في بيان لها: الرئيس المصري وأمير قطر يناقشان في الدوحة الجهود المبذولة لوقف إطلاق النار في قطاع غزة، وتوفير المساعدات الإنسانية بالكميات الكافية بالإضافة لتبادل الأســـرى، ويؤكدان رفضهما القاطع لتهــجير الفلسطينيين من أرضهم".

وأوضحت أن الطرفين أكدا على ضرورة دعم الخطة العربية لإعادة إعمار قطاع غزة دون تهجير الفلسطينيين، وعلى ضرورة إيجاد أفق سياسي ينتهي بإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة على حدود 4 يونيو 1967 وعاصمتها القدس المحتلة.