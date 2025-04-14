450 ضابط احتياط "إسرائيلي" يوقعون على عريضة لإنهاء الحرب

فلسطين اليوم

وقع حوالي 450 ضابط احتياط في البحرية الإسرائيلية، اليوم الإثنين 14-4-2025، على عريضة تدعو لإنهاء الحرب في غزة.

وقالت إذاعة الجيش الإسرائيلي: 450 ضابط احتياط حالي وسابق في البحرية الإسرائيلية وقعوا على عريضة تدعو إلى إنهاء الحرب وإعادة المحتجزين الإسرائيليين". وفق قولها.

وكشف تقرير إسرائيلي حديث أن جيش الاحتلال يواجه أكبر أزمة رفض منذ عقود، إذ إن أكثر من 100 ألف إسرائيلي توقفوا عن أداء الخدمة الاحتياطية، ويرفض بعضهم الانضمام للحرب على قطاع غزة بدوافع “أخلاقية”.

وذكرت مجلة 972 الإسرائيلية أن الأرقام المتداولة حول عدد جنود الاحتياط الذين يبدون استعدادهم للخدمة العسكرية غير دقيقة، مشيرة إلى أن النسبة الحقيقية هي أقرب إلى 60%، بينما تتحدث تقارير أخرى عن نسبة تحوم حول 50% فقط.

والخميس الماضي صدّق رئيس أركان جيش العدو الإسرائيلي إيال زامير على قرار فصل قادة كبار ونحو ألف جندي احتياط من الخدمة، وذلك بعد توقيعهم على رسالة تدعو لإنهاء حرب غزة.

وأكد زامير أن توقيع هؤلاء الجنود على العريضة يُعتبر أمراً خطيراً، مشيراً إلى أنه "لا يمكن للمجندين في القواعد العسكرية التوقيع على رسائل ضد الحرب ثم العودة إلى الخدمة".