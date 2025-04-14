الصحة بغزة: ارتفاع حصيلة العدوان الاسرائيلي إلى 50,983 شهيد

فلسطين اليوم

أكدت وزارة الصحة الفلسطينية بغزة، اليوم الإثنين 14-4-2025، وصول 39 شهيد و118 إصابة خلال 24 ساعة الماضية.

جاء ذلك خلال التقرير الإحصائي اليومي لعدد الشهداء والجرحى جراء العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة.

وقالت الوزارة في تصريح لها: "وصل مستشفيات قطاع غزة 39 شهيد(38 شهيد جديد،1 شهيد انتشال)، و118 إصابة خلال 24 ساعة الماضية".

وأوضحت أنه "لازال عدد من الضحايا تحت الركام وفي الطرقات لا تستطيع طواقم الاسعاف والدفاع المدني الوصول اليهم".

وأضافت: "ارتفاع حصيلة العدوان الاسرائيلي الى 50,983 شهيد و 116,274 اصابة منذ السابع من اكتوبر للعام 2023م.

ولفتت الصحة بغزة إلى أن حصيلة الشهداء والاصابات منذ 18 مارس 2025 بلغت (1,613 شهيد، 4,233 اصابة).