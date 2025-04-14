سرايا القدس تقنص جندياً "إسرائيلياً" على تلة المنطار شرق غزة

فلسطين اليوم

أعلنت سرايا القدس الجناح العسكري لحركة الجهاد الإسلامي، اليوم الإثنين 14-4-2025، قنصها جندياً "إسرائيليا" على تلة المنطار شرق مدينة غزة.

وقالت سرايا القدس في تصريح لها: تمكن مجاهدونا من قنص قنّاص صهيوني كان يعتلي تلة المنطار بحي الشجاعية شرق مدينة غزة.

واستُشهد مواطن وأُصيب آخرون، اليوم الإثنين 14-4-2025ب قصف جوي إسرائيلي على منطقة المواصي غربي مدينة خان يونس جنوبي قطاع غزة.

وبحسب مصادر محلية: "فقد استُشهد مواطن وأصيب آخرون في غارة إسرائيلية على منطقة المواصي غرب خان يونس جنوبي قطاع غزة".

وكان ارتقى 5 شهداء فجر اليوم الاثنين 14 أبريل 2025، في قصف طائرات الاحتلال الإسرائيلي لمنزل في بلدة خزاعة شرق خانيونس جنوب قطاع غزة.