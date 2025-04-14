محافظة القدس: 765 مستوطناً اقتحموا الأقصى

فلسطين اليوم

أكدت محافظة القدس اليوم الاثنين 14 أبريل 2025، أن 765 مستوطنا اقتحموا المسجد الأقصى صباحاً بحراسة مشددة من قوات الاحتلال الإسرائيلي.

وشددت المحافظة، على أن انتهاكات المسجد الأقصى لن تغير من الطابع العربي والإسلامي للمسجد الذي سيبقى حقا خالصا للمسلمين وحده.

وأعربت المحافظة عن مخاوفها الشديدة إزاء التصعيد الخطير والمتواصل من قبل سلطات الاحتلال الإسرائيلي ومستوطنيه بحق المسجد الأقصى المبارك.

كما اعتبرت الاقتحام الاستفزازي الذي قاده اليوم عضو الكنيست المتطرف عميت هاليفي برفقة الحاخام المتطرف شمشون إلباوم اعتداء صارخ على حرمة الأقصى.

كما أن اقتحام عضو الكنيست المتطرف عميت هاليفي للأقصى استفزاز خطير لمشاعر المسلمين وانتهاك فاضح للقانون الدولي.

وحذرت المحافظة من محاولات الاحتلال المتكررة لفرض تقسيم زماني ومكاني في المسجد الأقصى المبارك.