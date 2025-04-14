بالأسماء: كشف الفلسطينيين المقبولين للحج المتواجدين في مصر

فلسطين اليوم

أعلنت وزارة الأوقاف والشؤون الدينية اليوم الاثنين 14 أبريل 2025، للمواطنين من المحافظات الجنوبية المتواجدين في جمهورية مصر العربية، والمسجلين لأداء فريضة الحج لهذا العام 1446هـ / 2025م، عن رابط لكشف الأسماء.

ودعت المواطنين الراغبين في معرفة أسمائهم، الدخول إلى الرابط التالي:

https://dewan.pal-wakf.ps/egy/h.asp

وأعربت الوزارة عن أملها من الجميع متابعة التعليمات الصادرة من الوزارة أولاً بأول عبر القنوات الرسمية.

وفيما يلي كشف الأسماء