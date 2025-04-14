عائلات الأسرى الإسرائيليين ينتقدون نتنياهو: نريد حل ينهي الحرب

الساعة 12:12 م|14 ابريل 2025
عائلات الرهائن
عائلات الرهائن

فلسطين اليوم

وجهت هيئة عائلات الأسرى الإسرائيليين في غزة اليوم الاثنين 14 أبريل 2025، انتقاداً لنهج حكومة الاحتلال الإسرائيلي برئاسة بنيامين نتنياهو لإخفاقه في الإفراج عن الأسرى واستئناف الحرب.

وقالت الهيئة: أن  طريقة الإفراج الجزئي على شكل دفعات نهج خطير ويجب إعادة الجميع فوراً.

وأضافت الهيئة: صفقات التبادل على شكل دفعات تهدر الوقت وتعرض المختطفين للخطر.

وتطالب عائلات الأسرى باعتماد حل ممكن ينهي الحرب ويعيد المختطفين دفعة واحدة فوراً.