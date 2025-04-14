عائلات الأسرى الإسرائيليين ينتقدون نتنياهو: نريد حل ينهي الحرب

فلسطين اليوم

وجهت هيئة عائلات الأسرى الإسرائيليين في غزة اليوم الاثنين 14 أبريل 2025، انتقاداً لنهج حكومة الاحتلال الإسرائيلي برئاسة بنيامين نتنياهو لإخفاقه في الإفراج عن الأسرى واستئناف الحرب.

وقالت الهيئة: أن طريقة الإفراج الجزئي على شكل دفعات نهج خطير ويجب إعادة الجميع فوراً.

وأضافت الهيئة: صفقات التبادل على شكل دفعات تهدر الوقت وتعرض المختطفين للخطر.

وتطالب عائلات الأسرى باعتماد حل ممكن ينهي الحرب ويعيد المختطفين دفعة واحدة فوراً.