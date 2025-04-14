الهيئة النسائية للجهاد الإسلامي في الشمال تنظم نشاطاً تضامناً مع غزة

فلسطين اليوم

نظمت الهيئة النسائية في بيروت، نشاطاً تضامناً مع أهالي قطاع غــزة، واستــنكاراً لمـجازر الإبـادة التي يرتكبها العدو الصهيوني بحق الأطفال والنساء. وذلك في قاعة بيت المقدس في مخيم نهر البارد، بحضور هيئات نسائية ولجان الفصائل الوطنية والإسلامية والمجتمعية.

افتتح النشاط بتلاوة عطرة لأيات من القرآن الكريم. ثم ألقت مسؤولة الهيئة النسائية في الشمال كلمة أكدت على صمود غزة، غــزة التي تقـصف وتحاصر، ومع ذلك تقـاوم، غزة التي تحرق بیوتها وتدفن أطفالها تحت الانقاض، لكنها مازالت واقفة على حد السكين، شامخة تقول للعالم أجمع "لن ننكسر".

وأضافت أن نصرة غزة هي واجب شرعي، وإنساني، واخلاقي على كل قادر.

ومن ثم ألقى مسؤول العلاقات السياسية لحركة الجهاد الإسـلامي في الشمال بسام موعد كلمة، استعرض خلالها طبيعة صراع الأمة مع الغرب ومشروع الهيمنة الصـهيوني على المنطقة، واحتلال فلسطين الذي يشكل رأس الحربة في كل المشروع.

كما تطرق إلى معركة طـوفان الاقـصى السياقات والتداعيات على المستوى الفلسطيني والعربي.

وأشار إلى أهمية دور الشباب في الاعداد ودور الام الفلسطينية التربوي والتعبوي في استنهاض ابنائها للمشروع الجهادي في فلسطين.