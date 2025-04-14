قلق "إسرائيلي" متصاعد: عريضة جديدة تطالب بوقف الحرب

فلسطين اليوم

كشفت صحيفة يديعوت أحرونوت اليوم الاثنين 14 أبريل 2025، أن القلق متصاعد في إسرائيل، بعد نشر عريضة جديدة من قِبل جنود احتياط إسرائيليين، في وحدات المظليين والمشاة، تطالب بإعادة جميع الأسرى، حتى ولو كان ذلك مقابل وقف الحرب.

وتأتي العريضة، بعد وحدة 8200، والأطباء، وسلاحي البحرية والمدفعية، وجهاز الموساد، والطيّارين الذين وقعوا في وقت سابق على عريضة تحتج على استمرار الحرب.

ووفقا للصحيفة، فقد وقّع على العريضة أكثر من 1600 من جنود الاحتياط والمتقاعدين، معلنين دعمهم لرسالة الطيارين.



كما عبّر أكثر من 170 خريجًا من برنامج "تلبيوت" – وهو مسار لتجنيد الشباب المتميّزين في خدمة المنظومة الأمنية – عن دعمهم، مؤكدين أن الدعوة لإنقاذ الأسرى، مدنيين وجنودًا، هي دعوة أخلاقية أساسية تنبع من سلّم القيم الذي تربّوا عليه وخدموا في ظله.