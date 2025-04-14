فلسطين اليوم

وصل صباح اليوم الاثنين 14 أبريل 2025، لمستشفى شهداء الأقصى بمدينة دير البلح وسط قطاع غزة 10 أسرى مُفرج عنهم من سجون الاحتلال الإسرائيلي.

ووفق الأسرى، فقد أفرجت قوات الاحتلال عن 10 أسرى كانوا معتقلين لديها خلال الحرب على غزة، حيث وصلوا من حاجز "كيسوفيم" عبر سيارات الصليب لمستشفى شهداء الأقصى في ظروف صحية وإنسانية صعبة.

وكانت إسرائيل أفرجت الخميس الماضي عن 10 أسرى.

اسماء الأسرى المفرج عنهم صباح اليوم



1/ إياد وجيه غبن 36 عاما سكان مخيم بيت لاهيا



2/ محمد رزق جمعة الخطيب 37 سكان مخيم جباليا



3/ خالد سعيد خميس زقوت 34 سكان مخيم جباليا



4/ خليل سميح حسن ابو زيدة 29 عاما سكان مخيم جباليا



5/ وديع محمد عبد البدى 32 سكان بيت لاهيا



6/ مجدي موسى ناجي الشحاد 33 عام سكان بيت لاهيا



7/ محمد صالح أحمد ابو هليل 32 عام سكان بيت لاهيا



8/ خليل نعمان سعيد شاهين 27 عام سكان بيت لاهيا



9/ نادر كمال فوزي رضوان 40 عام سكان مخيم جباليا



10/ صابر يوسف ابو حشيش 54 عام سكان بيت لاهيا



وتم اعتقالهم على حاجز الإدارة المدنية قبل 6 أشهر أثناء حصار مخيم جباليا





