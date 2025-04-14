أوكسفام: غياب شبه تام لمقدرات الحياة لـنحو 2 مليون شخص في غزة

فلسطين اليوم

أكدت الناطقة باسم منظمة أوكسفام العالمية هديل قزاز اليوم الاثنين 14 أبريل 2025، غياب شبه تام لمقدرات الحياة لنحو 2 مليون شخص في قطاع غزة.

وأوضحت قزاز، أنه منذ 40 يومًا لم يدخل قطاع غزة أي شيء، والمواطنون يستنفذون آخر ما يتوفر لديهم من مقدرات وإمكانيات.

وقالت: لدينا إمكانيات محدودة لتقديم المعونات المالية للمواطنين في القطاع، وعلى الرغم من قدرتنا على توزيع المواد العينية إلا أن إغلاق المعابر حال دون ذلك.

وأعربت قزاز عن قلقها على جودة المياه بسبب تراكم النفايات واختلاط المياه الجوفية بمياه الصرف الصحي.

كما أكدت أن إغلاق المعابر حال دون دخول محطات ومواد تنقية المياه.

واستأنقت إسرائيل الحرب على قطاع غزة في 18 مارس 2025، فيما سبقه إغلاق المعابر وتشديد الحصار الخانق على قطاع غزة، مما فاقم الأوضاع الإنسانية.