جمعيات فرنسية تدعو لتجمعات للتضامن مع الصحفيين الفلسطينيين

فلسطين اليوم

دعت أبرز الجمعيات الفرنسية المدافعة عن حرية الصحافة والصحافيين إلى “تجمع مهني” في باريس مساء يوم الأربعاء 16 أبريل 2025، للتنديد بـ“المجزرة” غير المسبوقة في تاريخ المهنة، والتعبير عن التضامن مع الزملاء الصحافيين في غزة، الذين أدت الغارات الإسرائيلية إلى استشهاد نحو 210 منهم خلال ثمانية عشر شهرا، كما جاء في بيان مشترك نشرته صحيفة لوموند.

ويأتي التجمع تحت شعارات: “أوقفوا مجازر الصحافيين الفلسطينيين في غزة.. لا للإفلات من العقاب لمرتكبي هذه الجرائم.. فتح فوري لهذا الإقليم أمام الصحافة الدولية”.

وأشار البيان المشترك لهذه الجمعيات الفرنسية المدافعة عن حرية الصحافة والصحافيين إلى أنه خلال عام ونصف من الحرب في غزة، تسببت طائرات الاحتلال الإسرائيلية في استشهاد حوالي 200 من العاملين في المجال الإعلامي الفلسطيني، حسب منظمات دولية، استشهد ما لا يقل عن أربعين من هؤلاء الصحافيين، مثل حسام شبات، وهم يحملون قلما أو ميكروفونا أو كاميرا. ومن بينهم أيضا أحمد اللوح (39 عاما) مصور لقناة الجزيرة، الذي استشهد في غارة أثناء تصويره تقريرا في مخيم النصيرات للاجئين. وإبراهيم محارب، والذي استشهد بنيران دبابة في 18 أغسطس 2024 أثناء تغطيته انسحاب الجيش الإسرائيلي من حي في خان يونس.

كما جاء في هذا البيان المشترك لهذه الجمعيات الفرنسية المدافعة عن حرية الصحافة والصحافيين أن “تغطية” استشهاد زميل أو قريب أصبحت جزءا من الروتين المأساوي اليومي للصحافيين الفلسطينيين.