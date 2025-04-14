بريطانيا تندد بقصف "إسرائيل" على مرافق طبية في غزة

فلسطين اليوم

ندد وزير الخارجية البريطاني ديفيد لامي، بقصف قوات الاحتلال الإسرائيلي لمرافق طبية في قطاع غزة.

وقال لامي في منشور مقتضب عبر مواقع التواصل الاجتماعي، "أدت الهجمات الإسرائيلية على مرافق طبية إلى تدهور شامل في إمكانية الحصول على الرعاية الصحية في غزة".

وكانت طائرات الاحتلال الإسرائيلي، قصفت فجر أمس، مبنى المستشفى الأهلي العربي (المعمداني) في مدينة غزة، وأخرجته عن الخدمة.

ويُقدّم المستشفى خدماته الصحية لأكثر من مليون مواطن في محافظتي غزة وشمالها، في ظل انهيار شبه كامل للمنظومة الصحية بفعل الإبادة الجماعية الإسرائيلية المتواصلة على القطاع منذ السابع من أكتوبر/ تشرين الأول 2023، وتعمد استهداف المستشفيات، والمراكز الصحية.

وسبق ودمّر الاحتلال عمدًا 34 مستشفى، وأخرجها عن الخدمة في إطار خطة ممنهجة للقضاء على ما تبقى من القطاع الصحي في قطاع غزة، وكذلك استهدف العشرات من المراكز الطبية والمؤسسات الصحية في انتهاك فاضح لكل المواثيق الدولية واتفاقيات جنيف التي تحظر استهداف المنشآت الطبية".

وكان مستشفى المعمداني قد شهد واحدة من أبشع مجازر الجيش الإسرائيلي خلال حرب الإبادة الجماعية التي يشنها على القطاع، بعد قصفه لها في 17 أكتوبر/ تشرين الأول 2023، خلال تواجد المئات من النازحين والمرضى والجرحى بداخله، ما أسفر عن استشهاد 471 مواطنا، وإصابة المئات.