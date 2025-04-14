مدينة هولندية تستذكر آلاف الأطفال الفلسطينيين الشهداء

فلسطين اليوم

شهدت مدينة ليدن الهولندية، فعالية واسعة لإحياء ذكرى آلاف الأطفال الفلسطينيين الذين استشهدوا جراء حرب الإبادة الإسرائيلية المستمرة ضد قطاع غزة.

وأُقيمت الفعالية في ساحة "بيستنبارك" بتنظيم من مؤسسة "ازرع شجرة زيتون" الهولندية، حيث سعى المنظمون إلى تسليط الضوء على حجم المأساة الإنسانية التي يعيشها الأطفال في غزة، بحسب ما ذكرت وكالة "الأناضول".

كما وزّع متطوعون منشورات توعوية على المارة، تضمنت معلومات عن الأوضاع في غزة، لرفع مستوى الوعي العام تجاه ما يتعرض له المدنيون هناك، وخاصة الأطفال.

وقالت إيستر فان دير موست، مديرة المؤسسة؛ إن هذه الفعالية هي الحادية عشرة من نوعها، وتأتي خصيصا لتكريم أرواح الأطفال الفلسطينيين الذين قتلوا خلال الهجمات الإسرائيلية.

وأضافت: "نحن هنا لنُذكّر بأن الفلسطينيين يُقتلون في غزة منذ أكثر من 18 شهرا، وكل يوم يُقتل المزيد من الأطفال، ويُتركون بلا أطراف، ولا مأوى، ولا عائلات".

وأكدت فان دير موست، ضرورة التحرك لوقف ما وصفته بالإبادة الجماعية التي تُرتكب بحق الشعب الفلسطيني.

يُذكر أن "إسرائيل"، بدعم أمريكي، تواصل منذ السابع من تشرين الأول/ أكتوبر 2023 تنفيذ هجمات على غزة، أسفرت حتى الآن عن أكثر من 167 ألف شهيد وجريح، معظمهم من النساء والأطفال، بالإضافة إلى ما يزيد على 11 ألف مفقود.