5 شهداء في قصف الاحتلال لمنزل في بلدة خزاعة شرق خانيونس

فلسطين اليوم

ارتقى 5 شهداء فجر اليوم الاثنين 14 أبريل 2025، في قصف طائرات الاحتلال الإسرائيلي لمنزل في بلدة خزاعة شرق خانيونس جنوب قطاع غزة.

ووفق شهود عيان، فطائرات الاحتلال قصفت منزلاً لآل قديح في بلدة خزاعة شرقي مدينة خانيونس قرب مسجد التقوى حيث وصل إلى مستشفى ناصر الطبي بخانيونس صباح اليوم جثمان وجيه عبدالمجيد قديح فيما يصعب انتشال آخرين من نفس المنزل بسبب خطورة الوضع في البلدة .

والعدد الإجمالي وفقا لمصادر عائلية هو 5 شهداء وهم:



1. وجيه عبد المجيد قديح

2. مدحت عبد المجيد قديح

3. صهيب فريد عبد المجيد قديح

4. محمد فريد عبد المجيد قديح

5. عايش مسلم قديح