فلسطين اليوم

اقتحم مئات المستوطنين، اليوم الاثنين 14 أبريل 2025، المسجد الأقصى المبارك بحراسة شرطية مشددة، في ثاني أيام عيد الفصح اليهودي الذي يستمر أسبوعا.

وأمس، شنت مجموعات المستوطنين بحماية شرطة الاحتلال اقتحامات واسعة للمسجد الأقصى المبارك في أول أيام "عيد الفصح العبري".

ولفت المصلون إلى أن "الشرطة الإسرائيلية تقوم بالتضييق على المصلين".

ومن بين المقتحمين اليوم، عضو "كنيست الاحتلال" عميت هليفي برفقة المستوطنين.







