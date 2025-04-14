العدوان متواصل على غزة: نسف مباني في رفح وأوامر إخلاء جديدة

فلسطين اليوم

يتواصل العدوان الإسرائيلي العنيف على قطاع غزة اليوم الاثنين 14 أبريل 2025، بقصف متجدد لمناطق متفرقة، وسط عمليات لنسف المباني السكنية في رفح جنوب القطاع، وأوامر إخلاء جديدة في خانيونس.

في وقت تتواصل فيه المجازر الإسرائيلية في قطاع غزة، أصدر جيش الاحتلال الإسرائيلي إنذاراً بإخلاء مناطق خانيونس وأحياء قيزان النجار، قيزان أبو رشوان، السلام، المنارة، القرين، معن، البطن السمين، جورت اللوت، الفخاري وأحياء بني سهيلا الجنوبية.

وطلب جيش الاحتلال من الأهالي المغادرة إلى مراكز الإيواء المعروفة في المواصي. كما يتواصل القصف الإسرائيلي العنيف على مناطق عدة غداة استهداف المستشفى المعمداني في مدينة غزة وإخراجه عن الخدمة.

على صعيد جهود التوصل إلى اتفاق، عقد وفد من حركة "حماس" برئاسة خليل الحية، مباحثات في القاهرة مع مسؤولين بجهاز المخابرات المصرية، ضمن جهود التوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار في غزة. وتركزت المباحثات، التي تندرج ضمن المقترح المصري الجديد المدعوم من قطر والولايات المتحدة، على ترتيبات ما بعد الحرب، بما في ذلك إدارة القطاع مدنياً. وجرى التباحث حول أسماء مرشحة غير محسوبة على "حماس" لتولي هذه المهمة، بهدف ضمان قبول إقليمي ودولي، وسط استبعاد أسماء أثارت تحفظات من أطراف فلسطينية وإقليمية خشية تعقيد المرحلة الانتقالية.

وفي أخر إحصائياتها، أعلنت وزارة الصحة في غزة وصول 11 شهيداً و111 مصاباً إلى المستشفيات في القطاع خلال الـ24 ساعة الماضية، مشيرة إلى ارتفاع عدد الشهداء منذ استئناف الحرب في الثامن عشر من مارس/ آذار الماضي، إلى 1,574، والجرحى إلى 4,115، فيما ارتفعت مجمل حصيلة العدوان منذ السابع من أكتوبر/ تشرين الأول 2023 إلى 50,944 شهيداً و116,156 مصاباً.