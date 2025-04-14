تفاصيل اتفاق وقف إطلاق النار : رفع عدد المحتجزين وتأجيل نقاش بقاء حماس

فلسطين اليوم

قالت قناة كان العبرية، اليوم الاثنين 14 أبريل 2025، أن الوسطاء والولايات المتحدة يسعون للتوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار في غزة قبل نهاية الشهر الجاري.

ووفق روي كايس مراسل كان، فإن مصادر للعربية السعودية، أوضحت أن الوسطاء في المرحلة قبل الأخيرة من صياغة اتفاق وقف إطلاق النار وتبادل الأسرى. وأفاد التقرير أن هناك اتفاقا مبدئيا على زيادة عدد الرهائن الذين سيتم الإفراج عنهم ضمن الاتفاق.

وأفادت التقارير، أن حماس ستقدم للوسطاء تقريرا مفصلا عن كل رهينة في حوزتها.

وذكرت التقارير، أن إطلاق سراح الرهائن بموجب الاتفاق الذي يجري التوصل إليه سيتم على مرحلتين وفق جداول زمنية محددة، وأن البحث في قضية بقاء قيادة حماس في قطاع غزة سيتم تأجيله إلى مرحلة لاحقة.

وحسب مراسل كان، فإن الولايات المتحدة نقلت رسالة إلى الوسطاء مفادها أنها ستضغط على إسرائيل لقبول الاتفاق الجديد الذي يجري تشكيله، والذي بموجبه سيتم إدخال المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة وإعادة فتح المعابر.

و عقد وفد من حركة "حماس" برئاسة خليل الحية، مباحثات في القاهرة مع مسؤولين بجهاز المخابرات المصرية، ضمن جهود التوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار في غزة. وتركزت المباحثات، التي تندرج ضمن المقترح المصري الجديد المدعوم من قطر والولايات المتحدة، على ترتيبات ما بعد الحرب، بما في ذلك إدارة القطاع مدنياً.

وجرى التباحث حول أسماء مرشحة غير محسوبة على "حماس" لتولي هذه المهمة، بهدف ضمان قبول إقليمي ودولي، وسط استبعاد أسماء أثارت تحفظات من أطراف فلسطينية وإقليمية خشية تعقيد المرحلة الانتقالية.