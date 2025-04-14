طقس فلسطين: أمطار متفرقة وانخفاض للحرارة

فلسطين اليوم

توقعت دائرة الأرصاد الجوية أن يكون الجو اليوم الإثنين، غائماً جزئياً وباردًا فوق المناطق الجبلية وباردًا نسبياً في بقية المناطق، ولا يطرأ تغير على درجات الحرارة، بحيث تبقى أدنى من معدلها السنوي العام بحوالي 5-6 درجات مئوية، ويتوقع سقوط أمطار متفرقة على بعض المناطق، وتكون الرياح جنوبية غربية إلى شمالية غربية معتدلة السرعة تنشط في ساعات المساء والليل والبحر خفيف إلى متوسط ارتفاع الموج.

في ساعات المساء والليل: يكون الجو غائمًا وباردًا خاصة فوق المناطق الجبلية، وتكون الفرصة مهيأة لسقوط أمطار متفرقة على بعض المناطق خاصة الشمالية، وتكون الرياح غربية إلى شمالية غربية نشطة السرعة مع هبات قوية أحيانا والبحر مائجا.

ويكون الجو يوم غد الثلاثاء، غائماً جزئياً وباردًا في المناطق الجبلية وباردًا نسبياً في بقية المناطق ولا يطرأ تغير يذكر على درجات الحرارة، مع بقائها أدنى من معدلها السنوي العام بحوالي 5 درجات مئوية، وتبقى الفرصة مهيأة حتى ساعات الظهيرة لسقوط امطار متفرقة على بعض المناطق، والرياح شمالية غربية نشطة السرعة مع هبات قوية احيانا والبحر مائجاً.

ويوم الأربعاء، يكون الجو غائماً جزئياً إلى صاف وربيعيًا لطيفًا معتدلًا، ويطرأ ارتفاع على درجات الحرارة لتصبح حول معدلها السنوي العام، والرياح شمالية شرقية خفيفة السرعة والبحر خفيف ارتفاع الموج.

الخميس، يكون الجو صافيا بوجهٍ عام حارا وجافا، ويطرأ ارتفاع ملموس على درجات الحرارة لتصبح أعلى من معدلها السنوي العام بحوالي 4-5 درجات مئوية، الرياح شمالية شرقية إلى شمالية غربية خفيفة السرعة والبحر خفيف ارتفاع الموج.

وحذرت دائرة الارصاد الجوية من خطر تدني مدى الرؤيا الأفقية نتيجة لتشكل الضباب، وخطر التزحلق على الطرقات في المناطق التي تشهد هطولات مطرية.