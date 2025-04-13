الاحتلال يحتجز مواطنين خلال اقتحامه بلدة كوبر والمستعمرون يحرقون مركبة

فلسطين اليوم

أفادت مصادر أمنية، اليوم الأحد، بأن قوات الاحتلال الإسرائيلي احتجزت خمسة مواطنين خلال تواجدهم في منطقة “الدعك” على أطراف بلدة مهددة بإقامة بؤرة استعمارية على أراضيها.

وذكرت المصادر أن المعتقلين هم: أيهم فادي شنان (17 عامًا)، حمد الله عزيز بدوان (17 عامًا)، علاء فرحات دار يوسف (48 عامًا)، هادي محمد البرغوثي (15 عامًا)، ومحمد عزات بدوان (15 عامًا)، الذي أفرج عنه لاحقًا.

كما أشارت المصادر إلى أن قوات الاحتلال احتجزت الشاب ناصر خليل شنان (22 عامًا) قبل أن تستولي على المركبة التي كان يقودها والتي تعود لوالده. ويأتي هذا الاقتحام بالتزامن مع هجوم للمستعمرين على أطراف البلدة، حيث أقدموا على إحراق مركبة في المكان.

وفي سياق متصل، اقتحمت قوات الاحتلال قرية أم صفا شمال غرب رام الله، دون أن يُبلغ عن أي اعتقالات أو مداهمات.