الصحة العالمية": يجب حماية المرضى والعاملين في المجال الصحي ورفع الحصار عن المساعدات لغزة

فلسطين اليوم

أكّد المدير العام لمنظمة الصحة العالمية، تيدروس أدهانوم جيبريسوس، مساء اليوم الأحد، ضرورة حماية المرضى والعاملين في المجال الصحي ورفع الحصار عن المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة.

وقال جيبريسوس في تصريح صحفي إن الهجوم الإسرائيلي الذي استهدف المستشفى الأهلي المعمداني في قطاع غزة فجر اليوم قد أسفر عن توقف المستشفى عن العمل بشكل كامل. وأوضح أن مدير المستشفى أبلغه بوفاة طفل نتيجة انقطاع الرعاية الطبية، مشدداً على أن المستشفيات محمية بموجب القانون الدولي. وأضاف جيبريسوس أنه يجب وقف الهجمات على المنشآت الصحية لضمان تقديم الرعاية اللازمة للمدنيين.

وكانت طائرات الاحتلال الإسرائيلي قد استهدفت فجر اليوم مبنى الاستقبال في المستشفى الأهلي المعمداني بمدينة غزة، بصاروخين، ما أسفر عن تدمير المبنى وإلحاق أضرار بالغة في أقسام الاستقبال والطوارئ والمختبر والصيدلية، ما يعكس تصعيداً غير مسبوق في استهداف المنشآت الصحية.