الاحتلال يقتحم قرية جلبون شرق جنين ويستمر في مداهمات المناز

فلسطين اليوم

اقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلي، مساء اليوم الأحد، قرية جلبون شرق مدينة جنين، في وقت تشهد فيه القرية توتراً مستمراً منذ بدء العدوان على المدينة ومخيم جنين قبل 83 يوماً.

وأفادت مصادر محلية بأن قوات الاحتلال أطلقت قنابل الغاز المسيل للدموع في وسط القرية، مما أسفر عن اندلاع حالات اختناق بين المواطنين. وتواصل قوات الاحتلال عمليات الاقتحام شبه اليومية للقرية، حيث تقوم بمداهمة المنازل وتفتيشها، وتستخدم بعضها كثكنات عسكرية.

ويأتي هذا الهجوم في وقت تتصاعد فيه العمليات العسكرية الإسرائيلية في المنطقة، في خرقٍ مستمر لحقوق المدنيين وحرمة المنازل.