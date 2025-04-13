السعودية تدين بأشد العبارات قصف الاحتلال للمستشفى المعمداني في غزة

فلسطين اليوم

أدانت المملكة العربية السعودية بأشد العبارات، اليوم الأحد، الجريمة الشنيعة التي ارتكبتها قوات الاحتلال الإسرائيلي بقصف المستشفى المعمداني في قطاع غزة، مجددة رفضها القاطع لهذا الاعتداء الذي يعد انتهاكًا صارخًا لجميع القوانين والأعراف الدولية، بما في ذلك القانون الدولي الإنساني.

وفي بيان صادر عن وزارة الخارجية السعودية، أكدت المملكة أن هذا الهجوم يعد بمثابة خرق فاضح للحقوق الإنسانية ويعرض حياة المدنيين للخطر. وطالبت المملكة المجتمع الدولي بتحمل مسؤولياته في وقف الانتهاكات المتكررة ضد المدنيين الفلسطينيين، محذرة من انهيار النظام الصحي في غزة في حال استمر الاحتلال في انتهاكاته.

وأضاف البيان أن المملكة تواصل مطالبة المجتمع الدولي بالتحرك الفوري لوقف هذه الجرائم وضمان حماية المنشآت الصحية في غزة.