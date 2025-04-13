إصابات بالاختناق خلال اقتحام الاحتلال قريوت جنوب نابلس

الساعة 11:15 م|13 ابريل 2025

فلسطين اليوم

نابلس – أُصيب عدد من المواطنين الفلسطينيين بحالات اختناق، مساء الأحد، جراء إطلاق قوات الاحتلال الإسرائيلي قنابل الغاز السام خلال اقتحامها قرية قريوت، جنوب محافظة نابلس في الضفة الغربية المحتلة.

 

وأفادت مصادر محلية بأن قوات الاحتلال اقتحمت القرية وسط إطلاق كثيف للرصاص وقنابل الغاز، ما أدى إلى اندلاع مواجهات مع الشبان الفلسطينيين، أسفرت عن تسجيل إصابات بالاختناق، جرى التعامل معها ميدانياً من قبل الطواقم الطبية.