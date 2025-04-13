بنغلاديش تعيد إدراج عبارة "باستثناء إسرائيل" على جوازات سفرها

فلسطين اليوم

أعادت السلطات البنغلاديشية إدراج عبارة "صالح لكل البلدان باستثناء إسرائيل" على جوازات السفر الصادرة حديثاً، في خطوة تعيد التأكيد على موقف البلاد الرافض للتطبيع مع الاحتلال الإسرائيلي، بحسب ما أفادت وسائل إعلام محلية يوم الأحد.

وأكدت نيليما أفروز، مسؤولة في وزارة الداخلية البنغلاديشية، لوكالة "بنغلادش سانغباد سانغسثا"، أن الحكومة "أصدرت توجيها الأسبوع الماضي" لإعادة طباعة العبارة التي بقيت لعقود جزءاً من جواز السفر البنغلاديشي، قبل أن تُزال في عام 2021 خلال ولاية رئيسة الوزراء السابقة الشيخة حسينة.

ونقلت صحيفة "ديلي ستار" عن أفروز أن المدير العام لإدارة الهجرة والجوازات تلقى تعليمات لاتخاذ الإجراءات اللازمة لتنفيذ القرار، ما يعني عملياً منع المواطنين البنغلاديشيين من السفر إلى “إسرائيل”.

ورغم إزالة العبارة قبل ثلاث سنوات، شددت الحكومة حينها على أن موقفها الثابت تجاه القضية الفلسطينية لم يتغيّر، وأن إزالة العبارة لا تعني تغيّراً في السياسة الخارجية.

وجاء القرار الأخير متزامناً مع تظاهرة حاشدة في العاصمة دكا، شارك فيها نحو مئة ألف شخص يوم السبت، دعماً لفلسطين وتنديداً بالعدوان الإسرائيلي المستمر على قطاع غزة، ما يعكس الإجماع الشعبي والسياسي في بنغلاديش على دعم الحقوق الفلسطينية ورفض التطبيع مع الاحتلال.