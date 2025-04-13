"أبو عبيدة": فلسطين وشعبها لن ينسوا وقفة اليمن المشرفة إلى جانبهم

فلسطين اليوم

أكد الناطق العسكري باسم كتائب "القسام"، الجناح العسكري لحركة حماس، أبو عبيدة، أن اليمن لا يزال يصرّ على شلّ قلب الكيان الإسرائيلي، دعماً لقطاع غزة في وجه حرب الإبادة الجماعية التي يتعرض لها منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول الماضي.

وفي تصريح صحفي يوم الأحد، أشاد أبو عبيدة بمواقف اليمنيين، مشيراً إلى أن دعمهم لغزة والأقصى يأتي رغم دفعهم "ضريبة باهظة من دمائهم ومقدرات بلدهم الشقيق"، معتبراً أن هذا الموقف يمثل "عزيمة صلبة تبشر بخيرية هذه الأمة، وقدرتها على زعزعة أمن الكيان إذا توفرت الإرادة والإيمان، مهما كانت الإمكانيات متواضعة".

وشدد أبو عبيدة على أن "فلسطين وشعبها لن ينسوا هذه الوقفة المشرفة"، معتبراً أن الدعم اليمني يمثل نموذجاً للوفاء والتضامن في وجه الاحتلال والعدوان.

وتزامن تصريح الناطق باسم “القسام” مع إعلان جيش الاحتلال الإسرائيلي، مساء الأحد، إطلاق صاروخ من الأراضي اليمنية باتجاه وسط "إسرائيل"، ما أدى إلى تفعيل صافرات الإنذار في تل أبيب والقدس المحتلة، وسُمع دوي انفجارات في المنطقتين.

وفي السياق ذاته، تعهدت جماعة "أنصار الله" اليمنية بمواصلة إطلاق الصواريخ باتجاه الكيان، حتى يتوقف العدوان الإسرائيلي ويُرفع الحصار عن قطاع غزة، مؤكدة أنها ةفي خندق واحد مع المقاومة الفلسطينية".