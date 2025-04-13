الدفاع المدني: العديد من الجرحى استشهدوا تحت الأنقاض لعدم تمكنا من إنقاذ حياتهم

فلسطين اليوم

أعلن الدفاع المدني في قطاع غزة، أن عدداً من الجرحى استُشهدوا تحت أنقاض منازلهم التي دمّرها الاحتلال الإسرائيلي منذ 18 آذار/مارس الماضي، بسبب عدم تمكن الطواقم من إنقاذهم في ظل الحصار المفروض ومنع إدخال المعدات الثقيلة اللازمة لعمليات الإغاثة.

وفي رسالة وجهها إلى المجتمع الدولي يوم الأحد، عبّر الدفاع المدني عن أسفه العميق لفقدان العديد من الأرواح التي كان من الممكن إنقاذها، متهماً الاحتلال الإسرائيلي بإصراره على منع دخول معدات الإنقاذ والآليات الثقيلة إلى القطاع، وسط "صمت دولي مريب"، على حد تعبيره.

وأوضح أن عدداً من المواطنين الذين كانوا أحياء تحت الأنقاض في مناطق الشجاعية، عبسان، رفح، ودير البلح، ناشدوا الطواقم لإنقاذهم، لكن مع مرور الوقت، اختفت أصواتهم وانقطع الاتصال بهم، ولم يتبقَ منهم سوى جثامين مدفونة تحت الركام.

واختتم الدفاع المدني رسالته بتساؤل مؤلم: "متى سيتوقف الموت في قطاع غزة؟ وإلى متى سيستمر هذا الخذلان الدولي؟"، في إشارة إلى العجز العالمي عن وقف العدوان وتوفير الحد الأدنى من الاستجابة الإنسانية للكارثة المتفاقمة في القطاع.