نجل نتنياهو يهاجم ماكرون بألفاظ نابية بعد دعمه إقامة دولة فلسطينية

فلسطين اليوم

هاجم يائير نتنياهو، نجل رئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو، الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، بسبب دعمه إقامة دولة فلسطينية، في منشور غاضب على منصة “إكس” استخدم فيه ألفاظاً نابية ودعا إلى تفكيك الأراضي التابعة لفرنسا.

وكتب يائير في منشور له على منصة "إكس" قائلاً: “اذهب إلى الجحيم”، متهماً ماكرون بالإمبريالية، وداعياً إلى استقلال أقاليم فرنسية مثل كاليدونيا الجديدة وكورسيكا والباسك وغينيا الفرنسية، وفق ما أوردته وسائل إعلام إسرائيلية.

واعتبرت "هيئة البث العام” الإسرائيلية أن الهجوم أثار غضباً واسعاً في الأوساط الدبلوماسية والإعلامية، وزاد من حدة التوتر بين “إسرائيل” وفرنسا، خاصة في ظل التباين العميق بشأن الحرب على غزة.

وجاء رد نجل نتنياهو بعد نشر ماكرون بياناً باللغات الفرنسية والعبرية والعربية والإنكليزية، شدد فيه على دعم بلاده لحل الدولتين، ودعا إلى وقف دائم لإطلاق النار، والإفراج عن الأسرى، واستئناف المساعدات الإنسانية، معتبراً أن مؤتمر دعم هذا الحل في يونيو المقبل سيكون مفصلياً.