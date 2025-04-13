بالتزامن مع "عيد الفصح اليهودي".. عشرات المستوطنين يقتحمون المسجد الأقصى

فلسطين اليوم

القدس المحتلة – اقتحم عشرات المستوطنين الإسرائيليين، اليوم الأحد، باحات المسجد الأقصى المبارك، وسط حماية مشددة من قوات الاحتلال، في أول أيام "عيد الفصح اليهودي"، الذي يشهد عادة تصعيداً في الانتهاكات بحق المقدسات الإسلامية.

وأفادت مراسلة صحافية بأن الاقتحامات ستتواصل حتى يوم الخميس المقبل، وتستمر يومياً حتى الساعة الثالثة بعد الظهر، وسط دعوات استيطانية موسعة لاقتحام المسجد وتكثيف الحضور.

ويترافق ذلك مع تهديدات من جماعات متطرفة بتقديم ما يُعرف بـ"القرابين الحيوانية" داخل المسجد الأقصى، في انتهاك صارخ للوضع التاريخي والقانوني القائم في الحرم القدسي، ما يثير مخاوف من تصعيد خطير خلال الأيام المقبلة.