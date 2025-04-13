سلام: سنستعيد النقاط المحتلة من "إسرائيل" بالدبلوماسية

فلسطين اليوم

بيروت – شدد رئيس الحكومة اللبنانية نواف سلام، اليوم الأحد، على أن حكومته تسعى عبر الوسائل الدبلوماسية لتحرير النقاط المحتلة في الجنوب اللبناني من الاحتلال الإسرائيلي، مشيراً إلى أن تلك المناطق “لا تحمل أهمية استراتيجية أو عسكرية” في ظل التطورات التكنولوجية والرقابة الجوية.

جاء ذلك خلال مشاركته في إحياء الذكرى الخمسين لاندلاع الحرب اللبنانية (13 نيسان/أبريل 1975)، حيث وضع إكليلاً من الزهر على نصب الشهداء في وسط بيروت، ووقف دقيقة صمت تحية لأرواح الضحايا.

وتتزامن تصريحات سلام مع تصاعد التوترات على الحدود، إذ تواصل "إسرائيل" خرق وقف إطلاق النار عبر استهداف الجنوب والبقاع والضاحية الجنوبية لبيروت، وكان آخرها قصف منازل ومواقع في الناقورة وياطر، ما يمثل تصعيداً خطيراً للأوضاع الميدانية.