إعلام إسرائيلي: صنعاء تطلق صاروخين.. وحركة الطيران في مطار "بن غوريون" تتوقف

فلسطين اليوم

تل أبيب – أفادت وسائل إعلام إسرائيلية، مساء الأحد، بتوقف حركة الإقلاع والهبوط في مطار "بن غوريون" في "تل أبيب"، عقب تفعيل صافرات الإنذار نتيجة إطلاق صواريخ من الأراضي اليمنية باتجاه الأراضي الفلسطينية المحتلة.

وبحسب الإعلام الإسرائيلي، فقد دوّت صافرات الإنذار في منطقة "غوش دان" والقدس المحتلة، ما دفع معظم المستوطنين إلى التوجه نحو الملاجئ، في مشهد غير مسبوق منذ أسبوعين.

ورجّحت المصادر ذاتها إطلاق صاروخين من اليمن باتجاه وسط فلسطين المحتلة.

ويأتي هذا التطور الميداني في ظل تصاعد العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة، حيث ارتفع عدد الشهداء إلى 50,944، وعدد الجرحى إلى 116,156 منذ السابع من أكتوبر/تشرين الأول 2023، بحسب وزارة الصحة في غزة.