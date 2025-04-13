السيسي في الدوحة لبحث وقف إطلاق النار وصفقة الأسرى وسط تصعيد إسرائيلي في غزة

فلسطين اليوم

القاهرة – يتوجّه الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، اليوم الأحد، إلى العاصمة القطرية الدوحة في مستهل جولة خليجية تشمل قطر والكويت، لبحث جهود وقف إطلاق النار في قطاع غزة والتقدم في ملف صفقة تبادل الأسرى، وفق ما أعلنته الرئاسة المصرية.

وتأتي زيارة السيسي بعد ساعات من قصف إسرائيلي استهدف مستشفى المعمدان في غزة، وبعد محادثات أجراها في القاهرة بشأن المبادرة المصرية، التي تبادلت بشأنها مصر و"إسرائيلة" مسودات اتفاق، بحسب قناة “كان” العبرية.

في المقابل، أعلن جيش الاحتلال أن لواء 188 يواصل تنفيذ عمليات برية ضد أهداف في رفح وجنوب القطاع، وسط استمرار العدوان الإسرائيلي.

من جهتها، أكدت حركة حماس في بيان أنها تتعامل بإيجابية مع أي مقترح يضمن وقفاً دائماً لإطلاق النار وانسحاب الاحتلال، كما أوفدت رئيس مكتبها السياسي خليل الحية إلى القاهرة للقاء وسطاء مصريين وقطريين.

ووفق وزارة الصحة في غزة، ارتفع عدد الشهداء منذ السابع من أكتوبر/تشرين الأول 2023 إلى 50,933، فيما بلغ عدد الجرحى 116,045.