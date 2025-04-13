منذ منتصف آذار.. 117 شهيداً في الغارات الأميركية على اليمن

فلسطين اليوم

صنعاء – أعلن المتحدث باسم وزارة الصحة اليمنية، أنيس الأصبحي، أن حصيلة الضربات الأميركية على اليمن بلغت 338 شهيداً وجريحاً مدنياً، بينهم نساء، وذلك منذ منتصف شهر آذار/مارس الماضي.

وأوضح الأصبحي، في بيان صحافي اليوم، أن العدوان الأميركي الذي بدأ في الـ16 من مارس أسفر عن ارتقاء 117 شهيداً، إلى جانب إصابة 221 آخرين، في ظل استمرار الغارات على محافظات مختلفة.

وتواصل الولايات المتحدة عملياتها العسكرية في البحر واليمن منذ تجدّد العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة، مستهدفة مواقع في عدد من المحافظات اليمنية، ما تسبب في سقوط ضحايا مدنيين وتفاقم الأوضاع الإنسانية.