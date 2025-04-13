الملاعب المغربية تنتفض دعماً لغزة

فلسطين اليوم

جدد جمهور فريق المغرب الفاسي لكرة القدم تضامنه الواسع مع الشعب الفلسطيني، في ظل استمرار الحرب الإسرائيلية على غزة، عبر لوحات ورسائل قوية عبّرت عن الرفض الشعبي المغربي لجرائم الإبادة الجماعية المرتكبة منذ السابع من أكتوبر تشرين الأول 2023.

ورفع أنصار الفريق خلال المباراة التي جمعته بـنادي الفتح الرباطي على ملعب الحسن الثاني بمدينة فاس، ضمن منافسات دور الـ16 من مسابقة كأس العرش، أعلام فلسطين ولافتات ضخمة تندد بالعدوان، أبرزها لافتة كُتب عليها: "رفح تُباد وشمالغزة يُباد والعالم اعتاد"، في إشارة إلى الصمت الدولي المريب تجاه ما يجري في الأراضي الفلسطينية.

ورافقت الشعارات المرفوعة هتافات جماهيرية تضامنية مع أهالي غزة، عبّرت عن الغضب الشعبي إزاء المجازر المتواصلة التي ترتكبها آلة الحرب الإسرائيلية بحق المدنيين، وسط غياب المواقف الحازمة من المجتمع الدولي.

وكان جمهور المغرب الفاسي قد عبّر في مباريات سابقة عن موقفه الثابت تجاه القضية الفلسطينية، رافعًا شعارات من قبيل: "في زمن حقوق الإنسان الكونية، فلسطين تتعرض للإبادة الجماعية"، ولافتة أخرى مؤثرة كُتب عليها: "ماتت في العربالإنسانية".

تأتي هذه الخطوات التضامنية لتؤكد أن المدرجات الرياضية تحولت إلى منصات احتجاجية تعبّر عن الضمير الشعبي المغربي، وتُجدد التذكير بأن فلسطين ستظل حاضرة في وجدان الشعوب رغم محاولات التعتيم والتطبيع.