العدوان متواصل.. شهيدان بمواصي خانيونس وإصابات في غزة

فلسطين اليوم

استُشهد مواطنان وأُصيب آخرون، مساء اليوم الأحد 13 ابريل 2025 جراء قصف شنّته طائرات الاحتلال استهدف منتجعًا في منطقة المواصي غرب خان يونس، جنوبي قطاع غزة.

كما أفادت مصادر محلية، بإصابة خمسة مواطنين جرّاء قصف نفذته قوات الاحتلال على ورشة في منطقة عسقولة جنوب شرق مدينة غزة.

وفي السياق ذاته، أجبر جيش الاحتلال الإسرائيلي، مساء اليوم الأحد، أهالي العديد من أحياء مدينة خان يونس جنوب قطاع غزة على النزوح وإخلائها تحت تهديد القصف.