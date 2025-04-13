كشف زيارة سرية لضابط إسرائيلي كبير للولايات المتحدة

فلسطين اليوم

كشفت وسائل إعلام عبرية، اليوم الأحد 13-4-2025ـ، عن زيارة سرية قام بها "قائد سلاح الجو الإسرائيلي" للولايات المتحدة مؤخراً.

وقالت قناة كان العبرية: "كشف قائد سلاح الجو الأمريكي، أن قائد سلاح الجو الإسرائيلي، قام بزيارة إلى الولايات المتحدة خلال الأيام الأخيرة، وعقد اجتماعات في البنتاغون". وفق قولها.

وأضافت القناة العبرية: "لم يتم الإعلان عن الزيارة بشكل رسمي أو استباقي من قبل سلاح الجو الإسرائيلي أو المتحدث باسم الجيش". على حد قولها.

وواصلت طائرات الاحتلال الاسرائيلي منذ فجر اليوم الأحد 13 أبريل 2025، قصفها لمختلف مناطق قطاع غزة مخلفة العشرات من الشهداء والجرحى في اليوم الـ ٢٧ من عودة الحرب.