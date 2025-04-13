هل قتل الاحتلال 2 من أسراه بالغارات على غزة اليوم؟

فلسطين اليوم

ذكرت وسائل إعلام عبرية، اليوم الأحد 13-4-2025، بأن هناك مخاوف لدى جيش الاحتلال حول مسير 2 من الأسرى بغزة في أعقاب الغارات التي شنها اليوم هناك.

وقال موقع حدشوت بزمان: "تسود مخاوف جدية بشأن مصير اثنين من الأسرى الإسرائيليين المحتجزين في قطاع غزة جراء غارات سلاح الجو". على حد قوله.

وزعم جيش الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الأحد، قصفه حوالي 90 هدفاً في قطاع غزة خلال 48 ساعة الماضية.

وقال جيش الاحتلال الإسرائيلي في بيان له: "قصفنا أكثر من 90 هدفا في أنحاء قطاع غزة خلال الـ48 ساعة الماضية". على حد قوله.

وواصلت طائرات الاحتلال الاسرائيلي منذ فجر اليوم الأحد 13 أبريل 2025، قصفها لمختلف مناطق قطاع غزة مخلفة العشرات من الشهداء والجرحى في اليوم الـ ٢٧ من عودة الحرب.