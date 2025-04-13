فلسطين اليوم

زعمت وسائل إعلام عبرية، اليوم الأحد 13-4-2025، إطلاق صاروخ من قطاع غزة تجاه منطقة "غلاف غزة".

وقالت وسائل إعلام إسرائيلية: إطلاق صاروخ من قطاع غزة اتجاه غلاف غزة". وفق قولها.

وبدوره، قال الجيش الإسرائيلي: طصفارات الإنذار فعلت في مستوطنة رعيم بغلاف غزة ويجري التحقيق في التفاصيل".

ومن جانبها، قالت هيئة البث الإسرائيلية: الدفاعات الجوية اعترضت صاروخا أطلق من غزة دون تسجيل إصابات". وفق قولها.



