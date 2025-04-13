"أوتشا": تردي الوضع بغزة وقصف المستشفيات يؤثر على عملنا

فلسطين اليوم

أكدت المتحدثة باسم المكتب الأممي للشؤون الإنسانية "أوتشا" بغزة أولغا تشريفكو، اليوم الأحد 13-4-2025، أن تردي الوضع وقصف المستشفيات يؤثر على عملنا.

وقالت تشريفكو: "نواجه صعوبات من أجل الوصول للضحايا والمرضى، مبينة أن "القانون واضح في فرض حماية للمدنيين وللمراكز الصحية".

وأضافت: "لم يعد هناك وقت للكلام بشأن غزة نحتاج أفعالا فورا".

وواصلت طائرات الاحتلال الاسرائيلي منذ فجر اليوم الأحد 13 أبريل 2025، قصفها لمختلف مناطق قطاع غزة مخلفة العشرات من الشهداء والجرحى في اليوم الـ ٢٧ من عودة الحرب.

واستهدفت طائرات إسرائيلية بصاروخين مبنى الاستقبال والطوارئ في مستشفى المعمداني في مدينة غزة ما اسفر عن تدمير مبنى الاستقبال والطوارئ.

واضطر عشرات الجرحى والمرضى لافتراش شوارع محيطة بمستشفى المعمداني في مدينة غزة بعد القصف الإسرائيلي.

وفي وقت متزامن قصفت طائرات الاحتلال خيمة داخل مشفى شهداء الأقصى بدير البلح ما اسفر عن وقوع اصابات.

وبلغ عدد المشافي والمراكز الصحية التي جرى اقتحامها وقصفها ٣٦ خلال الحرب على القطاع.

وفي خان يونس عاجل استشهد مدير مركز شرطة غرب خانيونس المقدم محمد أحمد الدرباشي، جراء قصف الاحتلال منزله غرب المدينة.

كما استشهد المواطن أحمد أبو محسن في قصف من مسيرة إسرائيلية على خيمة تؤوي نازحين في منطقة المواصي شمال غربي مدينة خان يونس جنوبي قطاع غزة

وفي وقت سابق استشهد ثلاثة مواطنين بقصف منزل عائلة شراب في منطقة حي المنارة شرقي مدينة خان يونس وهم، مؤمن غسان شراب وهم فرح أحمد شراب ، محمد احمد شراب ومؤمن غسان شراب.

وأصدر جيش الاحتلال أوامر إخلاء لعدد كبير من أحياء خان يونس الجنوبية.

كما أعلن الاحتلال إكمال السيطرة على محور موراج شمالي مدينة رفح التي أصبحت معزولة بشكل كامل عن باقي القطاع.

ووسط قطاع غزة وسع جيش الاحتلال من أوامر الإخلاء لتشمل شمال مخيم النصيرات.

وارتقى شهيد وإصابات في استهداف طائرات الاحتلال مجموعة من المواطنين بمنطقة البصّة غربي دير البلح.